Собран центральный блок сверхтяжелой ракеты-носителя SLS

Сверхтяжелая ракета-носитель SLS (Space Launch System) разрабатывается NASA уже давно; ее первый полет должен был состояться еще в 2016 году, однако с тех пор не раз переносился — и на данный момент он запланирован на начало лета 2020 года: ракета, в рамках миссии «Артемида-1», должна будет вывести в космос беспилотный корабль Orion — тот должен будет совершить облет Луны и вернуться к Земле.

Собран центральный блок сверхтяжелой ракеты-носителя SLS

NASA/Bill Ingalls

На днях, 9 декабря, глава NASA Джим Брайденстайн объявил, что сборка центрального блока SLS, которая будет использоваться в «Артемиде-1», завершена. Блок создавался на предприятии Michoud Assembly Facility, которое принадлежит NASA; помимо космического агентства США, в разработке принимали участие компании Boeing и Aerojet Rocketdyne. Финальные испытания собранный блок пройдет в Космическом центре имени Джона Стенниса.

Недавно мы писали об испытаниях основного топливного бака SLS.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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