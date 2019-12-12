В NASA создали карту залежей водяного льда на Марсе

В NASA создали карту залежей водяного льда на Марсе

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщает о том, что учёные создали карту распределения водяного льда на Марсе.

Наличие водяного льда вблизи поверхности Красной планеты будет являться одним из самых важных критериев при выборе места посадки будущей пилотируемой миссии. Космические корабли не смогут взять с собой много запасов, поэтому будущим марсианским колонизаторам придётся полагаться на местные ресурсы. В NASA называют такую концепцию освоения Марса «использованием ресурсов на месте» (in situ resource utilization).

Представленная карта сформирована на основе данных от орбитальных космических аппаратов Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) и Mars Odyssey. Утверждается, что в некоторых регионах в обозначенной области водяной лёд залегает буквально в дюйме (2,5 см) от поверхности.

В NASA создали карту залежей водяного льда на Марсе

«Вам не потребуется экскаватор, чтобы добраться до этого льда. Будет достаточно и лопаты», — говорят специалисты Лаборатории реактивного движения NASA (Jet Propulsion Laboratory, JPL).

В дальнейшем исследователи намерены получить новые данные о залежах водяного льда на Марсе. Так что с течением времени карта будет уточняться и дополняться.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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