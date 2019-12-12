Археологи впервые нашли ту самую древнеегипетскую шапочку

Археологи впервые нашли ту самую древнеегипетскую шапочку

Во время раскопок в древнем египетском городе Амарна археологи обнаружили скелет 20-летней девушки, которая была похоронена в конусообразной шапке из воска. Головной убор, судя по всему, как утверждают ученые, имел духовное значение.

В построенном фараоном Эхнатоном городе Амарна есть тысячи могил простых людей. Выкопанные скелеты двух из них имели на головах остатки конусообразных шапок из воска. Об этом заявила археолог Анна Стивенс из университета Монаша в Мельбурне (Австралия). Одна шапка была надета на голову 20 летней девушки, а другая — на голову 15?20-летнего человека неустановленного пола.

Ученые ожидали, что впервые эти головные уборы будут найдены в могилах представителей знати Древнего Египта. Некоторые ученые даже утверждали, что конусообразные головные уборы существовали только в виде художественного приема и никогда не существовали в реальности.

Археологи впервые нашли ту самую древнеегипетскую шапочку

Amarna Project, Antiquity Publications LTD

С помощью инфракрасных и рентгеновских аппаратов ученые определили, что конусы полые и сделаны из воска. Вероятно, пчелиного. Некоторые исследователи предполагают, что головные уборы были неким подобием дезодоранта, и содержали жир с ароматическими веществами, которые благоухали при нагреве. Но обнаруженные в Амарне шапочки не содержат следов жира или духов.

Не известны ни имена людей, найденных с конусообразными шапками на головах, ни их профессии. Поэтому непонятно, что обозначают данные головные уборы. Возможно, они помогают в загробной жизни.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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