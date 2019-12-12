Солнечный зонд NASA заснял призрачные следы астероида

Речь идет об астероида (3200) Фаэтон — небольшом околоземном астероиде из группы аполлонов, принадлежащем к спектральному классу B. Объект имеет необычную — очень вытянутую — орбиту: при движении вокруг Солнца он пересекает орбиты всех планет земной группы. В ширину Фаэтон составляет примерно 5,8 километра и, возможно, имеет кометное происхождение.

Brendan Gallagher/Karl Battams/NRL

Предполагается, что Геминиды — один из мощнейший метеорных потоков — связаны с Фаэтоном: вероятно, данный поток вызывают обломки, разбросанные астероидом по орбите (в результате неизвестного катастрофического события, произошедшего с Фаэтоном десятки тысяч лет назад). Как передает CNET, это явление сумел занять Parker Solar Probe (аппарат NASA, предназначенный для изучения Солнца) с помощью камеры WISPR; по словам исследователей, они уверены, что зонд увидел часть метеорного потока.

В 2022 году Япония рассчитывает отправить для исследования Фаэтона аппарат Destiny+: в частности, зонд должен изучить пыль, выбрасываемую объектом.



