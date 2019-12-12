Социальные связи способствуют долголетию макак

Социальные связи способствуют долголетию макак

Объектом исследования были самки макак-резусов из популяции, ведущей свое начало от 30 обезьян, завезенных на Кайо Сантьяго в 1938 году из Индии. Эти животные в Азии живут группами, естественно, и на новом месте они повели себя так же.

Макаки-резусы являются одним из излюбленных медиками и биологами объектов различных опытов в лабораториях всего мира и в данном случае использовались в этом же качестве. Собственно, их предков когда-то для этого и привезли на остров.

В данном случае биологи в течение семи лет изучали четыре вида социальных связей в группе макак, а именно: факт общения со многими другими обезьянами, наличие стабильных связей с немногими избранными коллегами, участие в крупных группах с возможностью посредничества между подгруппами и совместная деятельность. Объектом изучения были только самки.

Выяснилось, что наличие стабильных дружеских отношений снижает вероятность смерти макаки на 11% в год. Прочие типы социальных отношений столь заметного влияния не имели.

Причины этого пока не ясны. Наличие подруги не помогает в доступе к пище, которой на островке много, и не защищает от хищников, которых там нет. Тем не менее, эффект налицо. Возможно, будущие исследования прояснят его причины.

Ознакомиться с подробностями можно в статье, опубликованной в Proceedings of the Royal Society B.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Доказано: жизнь на метеоритах возможнаДоказано: жизнь на метеоритах возможна
Все предполагаемые места для забора грунта на Бенну оказались неидеальныВсе предполагаемые места для забора грунта на Бенну оказались неидеальны
Описан новый вид птерозавровОписан новый вид птерозавров
Почему черные дыры — самые яркие «фонари» во ВселеннойПочему черные дыры — самые яркие «фонари» во Вселенной
Как жизнь выдержала миллионы лет под слоем льдаКак жизнь выдержала миллионы лет под слоем льда
Блок рекламы


Похожие новости
Американская Федеральная комиссия по связи считает, что 5G-сети не повлияют на прогнозирование погодыАмериканская Федеральная комиссия по связи считает, что 5G-сети не повлияют на прогнозирование погоды
Американская Федеральная комиссия по связи одобрила планы SpaceX по запуску интернет-спутниковАмериканская Федеральная комиссия по связи одобрила планы SpaceX по запуску интернет-спутников
Британские военные роботы-сапёры получили поддержку обратной тактильной связиБританские военные роботы-сапёры получили поддержку обратной тактильной связи
Марсоход Opportunity сфотографировали с орбиты, но связи нетМарсоход Opportunity сфотографировали с орбиты, но связи нет
Пентагон занялся разработкой «внутричерепной» системы связиПентагон занялся разработкой «внутричерепной» системы связи
NASA надеется на возобновление связи с OpportunityNASA надеется на возобновление связи с Opportunity
Ученые обнаружили нейронные связи креативного мышленияУченые обнаружили нейронные связи креативного мышления
NASA предупредило об угрозе сбоев в работе спутников и средств связи в 2019 году (ВИДЕО)NASA предупредило об угрозе сбоев в работе спутников и средств связи в 2019 году (ВИДЕО)
Ракета Ariane 5 успешно вывела спутники связи на орбиту ЗемлиРакета Ariane 5 успешно вывела спутники связи на орбиту Земли
НАТО утвердила универсальную систему связи под водой НАТО утвердила универсальную систему связи под водой
Последние новости
Подгружаем последние новости