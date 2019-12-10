Еврокомиссия одобрила выделение €3,2 млрд государственной помощи на исследование аккумуляторов

Еврокомиссия одобрила выделение €3,2 млрд государственной помощи на исследование аккумуляторов

По сообщениям сетевых источников, Европейская комиссия сегодня одобрила выделение €3,2 млрд (приблизительно равно $3,53 млрд) государственной помощи для реализации ряда проектов по исследованию и созданию инновационных решений в сфере аккумуляторных технологий.

Согласно имеющимся данным, финансирование получат проекты, которые будут реализовываться в будущем на территории Бельгии, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Швейцарии и Польши. Ожидается, что €3,2 млрд государственного финансирования будут дополнены €5 млрд, которые планируется получить от частных инвесторов. Также известно, что реализация всех запланированных проектов в рамках этой программы должна быть завершена к 2031 году.

«Производство аккумуляторных батарей на территории Европы представляет стратегический интерес для нашей экономики и общества из-за потенциала с точки зрения мобильности и чистой энергии, создания рабочих мест, устойчивости и конкурентоспособности. Утверждённая помощь обеспечит реализацию этого важного проекта без чрезмерного искажения конкуренции», — сказала Маргрете Вестагер (Margrethe Vestager), датский политик, занимающая в настоящее время в Еврокомиссии должность Европейского комиссара по вопросам конкуренции.

Представители Еврокомиссии заявили о том, что в рамках программы будут реализованы «амбициозные и рискованные» исследования и разработки по всей цепочке производства аккумуляторных батарей. Планируется проведение исследований в таких сферах, как добыча и переработка сырья, производство химических соединений, разработка элементов батарей и модулей, а также их интеграция в интеллектуальные системы. Ещё планируется реализовать несколько проектов в направлении утилизации и переработки отработанных аккумуляторных батарей.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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