Прочный и эластичный гидрогель станет мускулатурой роботов будущего

Гидрогель представляют собой знакомый нам всем гель с высоким содержанием воды, которые в повседневной жизни используются в ряде продуктов — например, в контактных линзах. Команда исследователей утверждает, что новый гидрогель обладает потенциалом для создания нового класса медицинских имплантатов или искусственных мышц для роботов следующего поколения, которые даже смогут плавать благодаря такой мускулатуре.

Ведущий исследователь, Люк Коннал рассказал, что динамические химические связи нового гидрогеля придают ему свойства, которые качественно отличают это вещество от других аналогичных материалов. «Обычно связи внутри гидрогеля очень слабые, но наш настолько прочный, что в состоянии удерживать тяжелые предметы и изменять свою форму, не нарушая структуру. Это очень похоже на то, как работают мышцы человека», пояснил он.

Еще одна интересная особенность — это самовосстановление. Вкупе с эластичностью и прочностью, это свойство делает его идеальным материалом для целого ряда биомедицинских устройств. Сюда относятся и вживляемые импланты, и протезы, и части роботов-хирургов, которые работают с живыми тканями. Возможно, не скелеты из стали и титана, а именно мягкие роботы с гидрогелевой мускулатурой — это наш билет в эру андроидов.



