Apple научит смарт-часы определять болезнь Паркинсона

Apple научит смарт-часы определять болезнь Паркинсона

Информация, опубликованная на сайте Управления США по патентам и торговым маркам (USPTO), говорит о том, что будущие смарт-часы Apple Watch могут получить новую функцию для контроля состояния здоровья владельца.

В нынешних часах Watch Series 5 реализовано большое количество функций для мониторинга здоровья. Гаджет следит за пульсом и предупреждает, когда есть повод для беспокойства. Режим обнаружения падения позволяет устройству распознать, что пользователь упал: в этом случае на экране появится предупреждение, которое можно отклонить или использовать для вызова помощи. Предусмотрены функция SOS для быстрого вызова экстренной помощи, режим оповещения о слишком высоком уровне шума окружающей среды и пр.

В дальнейшем к описанным возможностям может добавиться функция определения симптомов болезни Паркинсона и других расстройств, сопровождающихся тремором.

Apple научит смарт-часы определять болезнь Паркинсона

Для обнаружения непроизвольных ритмичных колебательных движений частей тела будут применяться встроенные в часы датчики. Система сможет накапливать информацию в течение всего дня, что затем поможет докторам оценить состояние пациента и назначить максимально эффективное лечение.

Заявка на разработку была подана в июне прошлого года. На сайте USPTO документ обнародован в начале текущего месяца.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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