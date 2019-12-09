Boeing сделал последний шаг для отправки людей в космос

Капсула Boeing CST-100 Starliner установлена на ракете ULA Atlas V, которая, в свою очередь, возвышается на стартовой площадке Complext 41 военно-воздушных сил США на мысе Канаверал во Флориде. Ракета на фото полностью заправлена и проверена.

Прошедшая удачно репетиция запуска позволяет отправить ракету с капсулой в космос в ближайшие дни. НАСА, ULA и Boeing запланировали первую миссию на 20 декабря 2019 года. Дата запуска была изменена накануне. Ранее предполагалось, что первый полет произойдет 19 декабря 2019 года. Как уже сообщалось, экипажа на борту Starliner во время пробного запуска не будет.

Репетиция включала в себя все этапы запуска, в том числе обратный отсчет, но, естественно, без зажигания. Подобные репетиции практиковались во времена запусков космических шатлов и позволяли проверять, что все причастные к запуску люди знают свои обязанности. Это, своего рода, совместная тренировка множества отдельных команд, в ходе которой отрабатывается реальный запуск ракеты до момента зажигания.

Как уже упоминалось, следующий шаг — испытательный полет в космос без экипажа. Если он пройдет удачно, то первые люди поднимутся на орбиту Земли в капсуле Boeing CST-100 Starliner в начале 2020 года. Все решится до конца этого года — ждем 20 декабря.



