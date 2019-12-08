Как жизнь выдержала миллионы лет под слоем льда

С 720 по 635 миллионов лет назад Земля была покрыта ледяной коростой. Можно было бы подумать, что толстый ледяной покров, препятствующий насыщению воды кислородом, повлек бы за собой глобальной вымирание. Однако ископаемые свидетельствуют об обратном — криогенный период не замедлил ход эволюции.

Согласно новому исследованию, кислородные «очаги» в океанах создавала талая вода все тех же ледников. Это были своего рода оазисы, в которых хемосинтетическая жизнь плодилась и размножалась, ожидая конца холодов. Об этом рассказал седиментолог Максвелл Лехте из Университет Макгилла в Канаде.

«Этот механизм можно объяснить тем, что мы называем «кислородным насосом»: пузырьки воздуха, попавшие в лед, в процессе таяния насыщая воду кислородом и азотом», пояснил он.

Хотя науке удалось описать лишь малую часть столь древних окаменелостей, кое-какое представление о далеком прошлом у нас все-таки есть. Отложения на морском дне, особенно богатые железом, помогли ученым восстановить данные об уровне кислорода в воде. Железо — это ключ к разгадке тайны. Как известно, живым организмам мало одного лишь кислорода, им также необходима пища.

Сотни миллионов лет назад воды Мирового океана были богаты ионами железа. Как известно, даже сегодня на Земле встречаются виды бактерий-хемосинтетиков, которые получают энергию в результате окисления растворенного в воде железа. Продуктами их жизнедеятельности, как нетрудно догадаться, являются оксиды железа — геологи обнаружили их в избытке, исследуя донные отложения.

Впрочем, это всего лишь теория, хоть и подкрепленная материальной базой. Сейчас исследователи сосредоточены на углублении работы. Им не терпится выяснить, как в таких скудных, бедных ресурсами «ледяных оазисах» могли развиваться целые экосистемы, которые в будущем породили великое многообразие форм жизни на планете.



