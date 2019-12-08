Певчие птицы уменьшились из-за глобального потепления

Исследователи Мичиганского университета с 1978 года наблюдали за представителя 52 видов птиц подотряда певчие воробьиные, проведя замеры как минимум 70 тысяч особей, сообщает Ecology Letters. Результаты научной работы подтвердили тенденцию на изменение размеров птиц.

За время наблюдений вес певчих воробьиных снизился в среднем на грамм, тогда как длина крыльев выросла в среднем на несколько миллиметров. Подобные перемены зафиксированы у всех 52 видов птиц, которые мигрируют через территорию Северной Америки.

Достоверного объяснения этим изменениям учёные пока не нашли. По мнению исследователей, влиять на уменьшение массы и увеличение крыльев может глобальное потепление, поскольку установлена прямая зависимость между размерами теплокровных живых существ от температуры в местах их обитания: чем теплее климат, тем меньше животные в нём.



