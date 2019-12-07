Rocket Lab доставила 7 спутников на орбиту и выполнила ключевой манёвр для многоразового использования ракеты

Американская частная космическая компания Rocket Lab в пятницу утром успешно осуществила десятый запуск ракеты-носителя сверхлёгкого класса Electron, доставив на орбиту 7 спутников. Шесть из них — мини-спутники производства английской компании Alba Orbital. Запуск седьмого спутника выполнен по контракту с spaceflight inc, заказавшей его для токийской компании ALE Co. Этот 75-килограммовый спутник ALE-2 будет развёрнут на высоте 400 километров над Землёй, где он в следующем году запустит небольшие шарики. В итоге получится искусственный метеоритный дождь, который будет виден с Земли.

В ходе этого запуска компания провела важный манёвр, который позволит в дальнейшем добиться многоразового использования ракет. В августе Rocket Lab показала, как будет ловить первую ступень ракеты с помощью вертолёта. И в этот раз прошла проверка части этого процесса — управляемый спуск ракеты в атмосфере.



