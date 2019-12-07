Rocket Lab доставила 7 спутников на орбиту и выполнила ключевой манёвр для многоразового использования ракеты

Rocket Lab доставила 7 спутников на орбиту и выполнила ключевой манёвр для многоразового использования ракеты

Американская частная космическая компания Rocket Lab в пятницу утром успешно осуществила десятый запуск ракеты-носителя сверхлёгкого класса Electron, доставив на орбиту 7 спутников. Шесть из них — мини-спутники производства английской компании Alba Orbital. Запуск седьмого спутника выполнен по контракту с spaceflight inc, заказавшей его для токийской компании ALE Co. Этот 75-килограммовый спутник ALE-2 будет развёрнут на высоте 400 километров над Землёй, где он в следующем году запустит небольшие шарики. В итоге получится искусственный метеоритный дождь, который будет виден с Земли.

В ходе этого запуска компания провела важный манёвр, который позволит в дальнейшем добиться многоразового использования ракет. В августе Rocket Lab показала, как будет ловить первую ступень ракеты с помощью вертолёта. И в этот раз прошла проверка части этого процесса — управляемый спуск ракеты в атмосфере.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Стало понятно, как на Марсе исчезла водаСтало понятно, как на Марсе исчезла вода
«Хаббл» получил новый снимок объекта Хога«Хаббл» получил новый снимок объекта Хога
Спрятанный за Луной спутник превратился в телескопСпрятанный за Луной спутник превратился в телескоп
Телескоп TESS заснял взрыв на кометеТелескоп TESS заснял взрыв на комете
Израильский чип Vayyar Imaging позволит «видеть сквозь стены»Израильский чип Vayyar Imaging позволит «видеть сквозь стены»
Блок рекламы


Похожие новости
SpaceX сегодня запустит еще 60 спутников для проекта StarlinkSpaceX сегодня запустит еще 60 спутников для проекта Starlink
Испытание ключевой системы космического корабля Boeing Starliner прошло успешноИспытание ключевой системы космического корабля Boeing Starliner прошло успешно
Новые коммерческие ракеты Китая совершат испытательные полёты в 2020 и 2021 годахНовые коммерческие ракеты Китая совершат испытательные полёты в 2020 и 2021 годах
Регулятор США дал добро на запуск «созвездия» из 150 спутников Swarm TechnologiesРегулятор США дал добро на запуск «созвездия» из 150 спутников Swarm Technologies
Экс-сотрудники SpaceX и Blue Origin печатают ракеты на 3D-принтере. Подняли $140 млн, один из инвесторов — Джаред ЛетоЭкс-сотрудники SpaceX и Blue Origin печатают ракеты на 3D-принтере. Подняли $140 млн, один из инвесторов — Джаред Лето
Сатурн обошел Юпитер по количеству известных спутниковСатурн обошел Юпитер по количеству известных спутников
NASA отправит на орбиту будущей окололунной станции небольшой спутникNASA отправит на орбиту будущей окололунной станции небольшой спутник
В Украине хотят разрешить предпринимателям запускать ракеты в космос. Что это даст?
Украина успешно испытала модернизированные ракеты "Ольха-М"Украина успешно испытала модернизированные ракеты "Ольха-М"
В Украине впервые провели испытания космической ракеты-носителя "Циклон-4"В Украине впервые провели испытания космической ракеты-носителя "Циклон-4"
Последние новости
Подгружаем последние новости