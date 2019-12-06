Доказано: жизнь на метеоритах возможна

Доказано: жизнь на метеоритах возможна

Группа ученых опубликовала результаты своего весьма интересного эксперимента, которые могут дать нам основания искать следы жизни на других планетах и отвечают на очень важный сопутствующий вопрос — может ли существовать жизнь на метеоритах? «Процесс преобразования химической энергии камня в биохимическую энергию живого существа был очень загадочным и захватывающим», — делится впечатлениями главный автор исследования Татьяна Милоевич.

Жизнь на куске скалы из космоса — еще одно странное достижение, которое вид Metallosphaera sedula может добавить в свой послужной список. Впервые найденный на вулканическом поле в Италии в 1989 году, микроб считается экстремофилом — существом, которое предпочитает жить в условиях, непригодных для жизни большинства других организмов. Подобные организмы полезны при изучении ранней истории Земли, с ее суровыми и негостеприимными условиями, а также при оценке возможности жизни во Вселенной.

Когда Милоевич решила вырастить Metallosphaera sedula на метеорите, она ставила перед собой цель выяснить, как данный вид отреагирует на ситуацию. Микроорганизмы нашли метеорит питательным и прекрасным местом для жизни. «Мы обнаружили, что новая среда их, буквально, радует: клетки стали очень яркими и процветали на космическом камне».

Факт процветания оказался неожиданным, так как многие микроорганизмы нуждаются в уходе при выращивании в лабораторных условиях. «Это словно ребенок в твоей лаборатории», — отмечает Милоевич.

Metallosphaera sedula извлекала из метеорита различные металлы и химически преобразовала их. По словам ученой, последствия такого преобразования — как отпечатки пальцев, что может стать инструментом поиска внеземной жизни. Вопрос состоит только в том, как долго эти отпечатки сохраняются в условиях космоса.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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