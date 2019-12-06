Описан новый вид птерозавров

Ученые описали новый, ранее неизвестный вид птерозавров. Его останки, отлично сохранившиеся, обнаружили в Ливане. Вид получил название Mimodactylus libanensis.

Julius T. Csotonyi

Некоторые птерозавры — вымершие летающие рептилии, жившие с позднего триасового до конца мелового периода, — были крупнейшими летающими животными в истории Земли, имея размах крыльев более чем в девять метров. Новый же вид, в сравнении с крупнейшими, относительно небольшой — он обладал размахом крыльев приблизительно в 1,32 м.

Kellner et al., 2019

Mimodactylus libanensis жил примерно 95 миллионов лет назад, в меловом периоде. Он жил посреди Тетиса — древнего океана, разделявшего в эпоху мезозоя существовавшие тогда континенты Гондвана и Лавразия. Предполагается, что данные птерозавры питались ракообразными, ловя добычу подобно тому, как это делают, например, альбатросы.

Указывается, что Mimodactylus libanensis отличается от других афро-арабских видов птерозавров, описанных к сегодняшнему дню, однако близок к китайскому виду Haopterus gracilis.

Работа, посвященная новому исследованию, была опубликована в журнале Scientific Reports.



