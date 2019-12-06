Все предполагаемые места для забора грунта на Бенну оказались неидеальны

Автоматическая межпланетная станция OSIRIS-REx была запущена в сентябре 2016 года, а своей цели — астероида Бенну — достигла в декабре 2018-го. Одна из важнейших задач зонда — собрать образцы грунта с поверхности Бенну, а затем доставить их к Земле.

NASA / Goddard / University of Arizona / Lockheed Martin

NASA тщательно отбирало кандидаты в наиболее подходящие места для забора грунта, в частности запустило проект Bennu Mappers, который позволял всем желающим изучать фотографии астероида, составляя распределение камней для различных областей, интересующих миссию. Специалисты выбрали четыре наиболее удачных кандидата, из которых должно быть выбрано самое подходящее место (а также одно резервное) — впрочем, как оказалось, каждое из мест имеет недостатки.

NASA/Goddard/University of Arizona

К примеру, область «Скопа», интересующая ученых наличием углеродосодержащего вещества, содержит, возможно, слишком большие для пробоотборника частицы грунта. Место же под названием «Зимородок» располагается в молодом кратере, который должен содержать вещество, на которое не успели сильно повлиять внешние факторы, однако данный кратер ученые посчитали слишком каменистым для выполнения операции. Область «Песочник» ученые считают наиболее безопасной для операции, однако мелкозернистый грунт в ней находится между двумя большими камнями, что может стать проблемой. Четвертое место — «Соловей» — имеет много мелкодисперсного вещества, но располагается недалеко от северного полярного региона астероида и получает мало солнечного света: данное обстоятельство может затруднить навигацию OSIRIS-REx.

Несмотря на то что каждое из мест по?своему неидеально, NASA уже совсем скоро должно принять решение — выбрать основное и резервное места. Весной следующего года станция должна будет еще раз изучить данные области, после чего проведет тестовые процедуры снижения и отбора реголита, а затем уже — как ожидается, в начале июля 2020 года — выполнит операцию по забору грунта. Предполагается, что собранные образцы OSIRIS-REx доставит к Земле в сентябре 2023 года.



