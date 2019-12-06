КБ "Южное" показало концепт лунной базы

Украинские ученые приобщились к проекту поселения на Луне.

КБ "Южное" показало концепт лунной базы
Фото: yuzhnoye.com

Конструкторское бюро "Южное" занимается реализацией программы по созданию лунной экспериментально-промышленной базы.

Об этом говорится на сайте бюро.

Свое видение освоения и исследования Луны украинское предприятие представило в Токио в рамках третьего международного симпозиума ассоциации "Лунная деревня" (Moon Village Association).

О создании MVA было объявлено на Международном астронавтическом конгрессе в октябре 2017 года в Аделаиде (Австралия). КБ "Южное" присоединилось к ассоциации в качестве институционального члена в 2018 году.

За это время КБ сформировало возможный внешний вид лунной базы, предварительно определило конфигурацию и необходимую инфраструктуру на разных этапах функционирования.

Обобщены сроки реализации проекта, а также основные технические характеристики разрабатываемых систем: космическая транспортная система для доставки экипажа и грузов на поверхность Луны и возвращения на Землю, типовые конструкции лунных модулей, средства передвижения по поверхности Луны и тому подобное.

Moon Village Association насчитывает около 150 членов из более 34 стран. Штаб-квартира Ассоциации базируется в Вене (Австрия).

Напомним, в ноябре 2019 года сообщалось о разработке КБ "Южное" прыгающего лунного лендера - перелетающего посадочногоа аппарата, разработанного для исследований поверхности Луны и доставки туда полезного груза массой до 150 килограммов. После приземления на Луну аппарат способен на три прыжка до 20 км.

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