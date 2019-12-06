В Токио открыли кафе, где трудятся роботы Pepper и обычные официанты

В Токио открыли кафе, где трудятся роботы Pepper и обычные официанты

Сегодня в Токио в районе Сибуя открыли кафе Pepper Parlor, где в качестве официантов наряду с людьми работают роботы.

Как и обычные официанты, они приветствуют клиентов, принимают заказы и общаются с посетителями за их столом.

В Токио открыли кафе, где трудятся роботы Pepper и обычные официанты

Для компании Softbank Robotics открытие кафе, где вместе с людьми обслуживанием клиентов будут заниматься выпускаемые ею гуманоидные роботы Pepper, является важной вехой, так как это для неё первое подобного рода предприятие. Впрочем, роботы Softbank Robotics Pepper уже используются в аэропортах, банках, университетах и ??продуктовых магазинах.

В Токио открыли кафе, где трудятся роботы Pepper и обычные официанты

Помимо Pepper в кафе можно будет увидеть и других роботов. Роботы Nao будут обеспечивать развлекательную программу, плавно скользя и кружась на сцене. А роботы Whiz будут заниматься уборкой помещения.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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