В Токио открыли кафе, где трудятся роботы Pepper и обычные официанты

Сегодня в Токио в районе Сибуя открыли кафе Pepper Parlor, где в качестве официантов наряду с людьми работают роботы.

Как и обычные официанты, они приветствуют клиентов, принимают заказы и общаются с посетителями за их столом.

Для компании Softbank Robotics открытие кафе, где вместе с людьми обслуживанием клиентов будут заниматься выпускаемые ею гуманоидные роботы Pepper, является важной вехой, так как это для неё первое подобного рода предприятие. Впрочем, роботы Softbank Robotics Pepper уже используются в аэропортах, банках, университетах и ??продуктовых магазинах.

Помимо Pepper в кафе можно будет увидеть и других роботов. Роботы Nao будут обеспечивать развлекательную программу, плавно скользя и кружась на сцене. А роботы Whiz будут заниматься уборкой помещения.



