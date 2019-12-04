«Хаббл» получил новый снимок объекта Хога
Снимок объекта Хога, полученный «Хабблом», был обработан геофизиком Бенуа Бланко (Benoit Blanco), передает LiveScience. Объект Хога представляет собой редкую кольцеобразную галактику, несколько более крупную, чем Млечный Путь, и находящуюся от нас примерно в 600 миллионах световых лет, в созвездии Змеи.
NASA/ESA/Hubble
Открыт объект Хога был в 1950 году американским астрономом Артуром Хогом. Объект удивителен тем, что выглядит как кольцо из миллиардов голубых звезд, образующее идеальный круг вокруг меньшей и более плотной сферы красноватых звезд; при этом в темном промежутке между звездными кольцами проступает еще одна кольцевая галактика — намного дальше от нас.
Когда Хог открыл данный объект, он предположил, что это планетарная туманность, однако позже начал считать, что это, скорее, галактика. Как именно она сформировалась, неясно: одна из популярных гипотез предполагает, что объект Хога был в свое время более привычной, дискообразной галактикой, однако столкновение с соседней галактикой в далеком прошлом изменило ее форму.
04.12.2019 16:01