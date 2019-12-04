Телескоп TESS заснял взрыв на комете

Космический телескоп TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), занимающийся изучением планет за пределами нашей Солнечной системы, сумел детально заснять объект внутри нее — вспышку на комете Виртанена.

Комета Виртанена в декабре 2018 года

NASA

Данная комета (46P/Виртанена) наблюдается астрономами с 1940-х годов; в прошлом же году она выполнила наиболее близкий подход к Земле за всю историю наблюдений (данный подлет вошел в десятку ближайших подходов комет к нашей планете за последние 70 лет).

TESS, как отмечается, в течение месяца занимается исследование одной из выбранных областей неба; хотя в основном он концентрируется на изучении экзопланет, в его поле обзора могут попадать и кометы, вращающиеся вокруг Солнца. Такой кометой как раз и стала комета Виртанена — и астрономы подробно изучили ее снимки, сделанные телескопом.

Телескоп TESS заснял взрыв на комете

Farnham et al./NASA

Как оказалось, TESS сумел заснять вспышку на данной комете — она началась в сентябре 2018 года, примерно за три месяца до ее ближайшего подхода к Земле. Указывается, что событие началось как яркая вспышка, продлившаяся около часа, а затем — в течение восьми часов — яркость стала возрастать медленнее; после того как вспышка достигла максимальной яркости, она стала тускнеть — в течение более чем двух недель.

Отмечается, что TESS делает снимки каждые 30 минут — и это позволило запечатлеть каждый из этапов процесса вспышки крайне детально. Исследователи даже смогли приблизительно оценить, сколько вещества было выброшено в результате нее: около миллиона килограммов.

Что вызывает взрывы на кометах, ученые точно не знают. Предполагается, что они могут происходить из-за того, что солнечное тепло проникает в области на поверхности кометы, содержащие крайне летучий лед, вызывая быстрое его испарение.

Работа, посвященная новому исследованию, была опубликована в журнале Astrophysical Journal Letters.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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