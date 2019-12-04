Спрятанный за Луной спутник превратился в телескоп

Спрятанный за Луной спутник превратился в телескоп

Нидерландско-китайский прибор исследования низких частот (NCLE) размещен на китайском спутнике связи Queqiao, который был запущен в рамках миссии Chang\'e 4 — китайской автоматической межпланетной станции для изучения Луны и космического пространства с луноходом «Юйту-2» на борту. Радиотелескоп NCLE был разработан в Нидерландах учеными Университета Радбауд, а также специалистами ASTRON и ISISpace, при поддержке Нидерландского космического бюро (Netherlands Space Office).

Queqiao в настоящее время находится на расстоянии около 450 000 километров от Земли, на гало-орбите, которая удерживает спутник вокруг точки Лагранжа L2 системы Земля-Луна. Поэтому спутник остается за Луной и лишь едва выглядывает из-за нее.

До сих пор спутник Queqiao предоставлял только телекоммуникационные услуги, выступая в роли ретранслятора между посадочным аппаратом, ровером «Юйту-2» и китайским центром управления на Земле. Голландско-китайский радиотелескоп бездействовал с момента его запуска в мае 2018 года. NCLE должен был заработать несколько месяцев назад, но успехи миссии Chang\'e 4 не позволили этого сделать — орбитальный аппарат обслуживал посадочный модуль с луноходом и не мог тратить энергию на разворачивание телескопа.

Китайское национальное космическое управление (CNSA) наконец решило перейти к следующему этапу миссии и преобразовать Queqiao в обсерваторию для радиоастрономии. Сбор информации ведется при помощи трех 5-метровых антенн. «Наконец-то мы занимаемся делом, и у нас появился радиоастрономический инструмент в космосе», — радуется Хейно Фальке из Университета Радбуда.

К сожалению, антенны развернулись частично. Сначала процесс шел плавно, но затем застопорился. Поэтому команда ученых решила приступить к сбору данных «как есть» и закончить развертывание антенн позже. Из-за малой длины антенн прибор чувствителен лишь к сигналам периода примерно 800 миллионов лет после Большого взрыва. Развернувшись до полной длины, они смогут ловить сигналы, появившиеся сразу после Большого взрыва.

?Развертывание антенн NCLE в лабораторных условиях на Земле

В теории радиотелескоп NCLE способен обнаруживать сверхслабые радиосигналы, а его антенны работают в диапазоне частот от 80 кГц до 80 МГц. Ученые надеются поймать радиосигналы Темных веков Вселенной — периода, следующего сразу за Большим взрывом, когда еще не существовало звезд. Радиосигналы тех времен считаются священным Граалем космологии, но их невозможно обнаружить с Земли, так как они блокируются атмосферой нашей планеты. Данные из Темных веков могут стать основой для новых теорий происхождения первых звезд и галактик.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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