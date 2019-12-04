В ООН ожидают, что текущее десятилетие станет самым горячим в истории

2019 год станет вторым или третьим самым жарким годом за все время наблюдений.

Текущее десятилетие может стать самым жарким за всю историю планеты.

Об этом заявила Всемирная метеорологическая организация ООН (WMО), передает DW.

"Если мы сейчас не примем срочных мер по климату, то будем двигаться к повышению температуры более чем на три градуса к концу века", - заявил генеральный секретарь организации Петтери Таалас.

По данным WMО, по состоянию на конец октября средняя мировая температура была на 1,1 градуса по Цельсию выше, чем в конце доиндустриальной эпохи и в конце 18 века. Поэтому 2019 год станет вторым или третьим самым жарким годом за все время наблюдений.

Организация также подтвердила, что в прошлом году концентрация углекислого газа в атмосфере достигла рекордного уровня и продолжает расти в этом году. По данным WMO, температура воды в океане также достигла рекордных показателей.

На Климатической конференции, которая проходит в Мадриде, планируется обсудить выполнение условий подписанного в 2015 году Парижского соглашения по защите климата. Всего его подписали 196 стран. По данному соглашению, государства должны выделить $100 млрд развивающимся странам на решение проблем с климатом.

Данное соглашение обязывало штаты к 2025 году сократить выбросы парниковых газов на 26-28% по сравнению с уровнем 2005 года.

В начале ноября 2019 США запустили официальный процесс выхода из Парижского климатического соглашения.

Напомним, в преддверии 25-й конференции по изменению климата 28 ноября в Страсбурге Европарламент принял резолюцию о "Чрезвычайной ситуации в области климата и окружающей среды в Европе и на планете".