Вышел первый трейлер к марвеловской "Черной вдове"

Студия Marvel презентовала первый трейлер к фильму про Черную Вдову, героиню комиксов в исполнении Скарлетт Йоханссон.

Как сообщают украинские дистрибьюторы картины, в прокат в Украине фильм выйдет 30 апреля 2020 года.

Фильм расскажет о прошлом Черной Вдовы, но его действие будет происходить в промежутке между сюжетами фильмов "Капитан Америка: Противостояние" и "Мстители: Война бесконечности".

Кроме Скарлетт Йоханссон, в "Черной вдове" сыграли Флоренс Пью и Рейчел Вайс.

Напомним, первый фильм про женщину-супергероя во вселенной Marvel вышел в 2019 году - "Капитан Марвел" с Бри Ларсон в главной роли собрал 1,1 млрд долларов в прокате при бюджете 152 млн долларов.