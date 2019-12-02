Фото дня: обитель сверхновых звёзд

Фото дня: обитель сверхновых звёзд

На сайте космического телескопа «Хаббл» (Hubble Space Telescope) в рубрике «Изображение недели» представлен очередной великолепный снимок просторов Вселенной.

На фотографии запечатлена спиральная галактика с перемычкой NGC 5468. Она расположена в созвездии Девы на расстоянии приблизительно 130 млн световых лет от нас.

В области NGC 5468 находится большое количество сверхновых звёзд. Вспышка сверхновой — это явление, в ходе которого звезда резко увеличивает свою яркость с последующим сравнительно медленным затуханием.

Фото дня: обитель сверхновых звёзд

Что касается галактики NGC 5468, то на представленном снимке прекрасно видна её структура. Это, в частности, «перемычка» из ярких звёзд, которая выходит из центра и пересекает галактику посередине. Из этой перемычки выходят спиральные ветви, прекрасно просматривающиеся на фотографии.

Добавим, что в следующем году «Хаббл» отметит 30-летний юбилей. Этот аппарат был запущен ещё в 1990 году. Эксплуатировать обсерваторию сейчас планируется как минимум до 2025 года.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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