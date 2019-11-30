Подводная акустика может помочь спасти коралловые рифы

Гибель коралловых рифов — огромная проблема, которая стоит сейчас перед океанологами. Международная группа учёных из британских Эксетерского и Бристольского университетов, а также австралийского университета Джеймса Кука и Австралийского института морских наук утверждают, что «акустическое обогащение» могло бы стать ценным инструментом, помогающим восстановить повреждённые коралловые рифы.

Работая над анализом гибнущего Большого барьерного рифа в Австралии, учёные установили подводные динамики, воспроизводящие записи здоровых рифов, в участках с мёртвыми кораллами и обнаружили вдвое больше рыбы, прибывшей — и оставшейся — по сравнению с такими же участками, где не воспроизводился звук. «Рыба имеет решающее значение для того, чтобы коралловые рифы функционировали как здоровые экосистемы, — сказал Тим Гордон (Tim Gordon) из Эксетерского университета. — Увеличение популяции рыб таким образом может помочь запустить процессы естественного восстановления, противодействуя ущербу, который мы наблюдаем на многих коралловых рифах по всему миру».

Эта новая методика работает, воспроизводя звуки, которые пропадают, когда рифы деградируют. «Здоровые коралловые рифы являются удивительно шумными местами: треск щёлкающих креветок, рык и хрюканье рыб образуют ослепительный биологический звуковой ландшафт. На эти звуки устремляется молодая рыба, когда ищет место для поселения, — сказал профессор Стив Симпсон (Steve Simpson) из Эксетерского университета. — Рифы становятся призрачно тихими, когда деградируют, поскольку креветки и рыба исчезают, но с помощью динамиков, восстанавливающих этот потерянный звуковой ландшафт, мы можем снова привлечь молодую рыбу».

Рыбный биолог из Австралийского института морских наук доктор Марк Микан (Mark Meekan) добавил: «Конечно, привлечение рыбы к мёртвому рифу не вернёт его к жизни автоматически, но восстановление подкрепляется рыбой, которая очищает риф и создаёт пространство для произрастания кораллов».

Исследование показало, что передача звуков здорового рифа удвоила общее количество рыбы, попадающей на экспериментальные участки среды обитания рифа, а также увеличила количество присутствующих видов на 50 %. Это разнообразие включало в себя виды из всех разделов пищевой цепочки — травоядных, детритофагов, планктоноядных и хищных ихтиофагов. Различные группы рыб выполняют разные функции на коралловых рифах, а это означает, что обильная и разнообразная популяция рыб является важным фактором поддержания здоровой экосистемы.

Профессор Энди Рэдфорд (Andy Radford) из Бристольского университета, сказал: «Акустическое обогащение является многообещающим методом управления на локальном уровне. В сочетании с восстановлением среды обитания и другими природоохранными мерами воссоздание рыбных сообществ таким образом может ускорить оживление экосистем. Однако нам по-прежнему необходимо бороться с множеством других угроз, включая изменение климата, чрезмерный вылов рыбы и загрязнение воды, чтобы защитить эти хрупкие экосистемы».

Господин Гордон добавил: «Хотя привлечение бо?льшего количества рыбы не спасёт коралловые рифы само по себе, новые методы, подобные этому, дают нам больше инструментов в борьбе за спасение этих драгоценных и уязвимых экосистем. От нововведений в сфере местного управления до международных политических действий требуется значительный прогресс на всех уровнях, чтобы обеспечить лучшее будущее для рифов во всём мире».



