Кольца Сатурна оказались моложе динозавров

Кольца Сатурна оказались моложе динозавров

Мы знаем возраст Земли благодаря методу углеродного анализа. Кольца же Сатурна, состоящие преимущественно из ледяных фрагментов со следами каменистого вещества, не поддаются такому анализу, указывает ученый-планетолог Мэтью Хедман из Университета Айдахо. Это означает, что при определении возраста колец следует основываться на косвенных данных. С помощью космического анализатора пыли Kassini было обнаружено, что кольца Сатурна постоянно загрязняются смесью каменистой пыли и органических соединений. Большая часть этого материала доставляется в кольца микрометеорными телами из пояса Койпера, находящегося за орбитой Нептуна. Космический корабль также обнаружил, что этот материал в настоящее время составляет около 1% массы ледяных колец Сатурна.

Чтобы высчитать общую массу космической сажи в кольцах, исследователям нужно определить массу колец планеты. К счастью, перед своей гибелью корабль помог это сделать. Когда Kassini пролетал сквозь кольца, а сделал он это 22 раза, он измерил гравитационное притяжение в каждой точке своей орбиты. Поскольку гравитационные поля зависят от массы объекта, это позволило ученым «взвесить» всю систему колец.

Зная количество сажи и скорость ее накопления в кольцах, ученые подсчитали, что для ее появления в имеющихся количествах понадобилось бы от 10 до 100 миллионов лет.

У нового открытия уже появились противники: «Кольца выглядят молодыми, но это не значит, что они действительно молоды, — заявляет специалист по планетам из Японского агентства аэрокосмических исследований Рюки Хёдо. — Есть еще некоторые процессы, которые не были рассматрены». Например, уровень загрязнения мог изменяться, увеличившись за последние тысячелетия, либо кольца могут очищаться, «сбрасывая» пыль на планету.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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