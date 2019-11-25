Астрономы создали первую полную карту Титана — спутника Сатурна

Учёные наконец получили полное представление о Титане, самом большом спутнике Сатурна. Команда астрономов создала первую глобальную карту Титана, используя более 100 пролётов автоматической межпланетной станции «Кассини» для последующей склейки изображений и радиолокационных измерений. Всеобъемлющая карта показывает ландшафт, который почти так же разнообразен, как Земля в ключевых отношениях.

NASA/JPL-Caltech/University of Arizona/University of Idaho

На двух третях поверхности преобладают плоские равнины, но 17 % Титана (в основном на экваторе) покрыты дюнами. Ещё 14 % холмистой или гористой местности, а 1,5 % представляет собой сложную местность, образованную эрозией и дождями. То, чего не видно, тоже важно: только 1,5 % Титана покрыто озёрами (в которых находится метан, а не вода), а явное отсутствие ударных кратеров говорит о том, что поверхность сравнительно молодая.

Создание подобного глобуса должна помочь исследователям разобраться с некоторыми загадками Титана, такими как его сезонные изменения, а также понять, почему определенные особенности поверхности небесного тела расположены там, где они есть. Например, озера могут быть сформированы эллиптической орбитой Сатурна вокруг Солнца. Кроме того, такая карта может обеспечить жизненно важные данные для миссии «Стрекоза» (Dragonfly). Команда NASA, возможно, лучше поймёт, куда должен отправиться спускаемый аппарат, не говоря уже о том, чего ожидать, когда он приземлится.



