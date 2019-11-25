Видео: пошаговый процесс разборки и сборки DJI Mavic Mini

Видео: пошаговый процесс разборки и сборки DJI Mavic Mini

DJI недавно представила свой продвинутый дрон Mavic Mini, главной отличительной особенностью которого является вес в 249 грамм при наличии трёхосного подвеса, неплохих фото- и видеовозможностей и полётного времени в 30 минут. Как китайские инженеры смогли всё это уместить в компактный складной корпус, можно понять из представленного видео от DJI Drone Service с разборкой и сборкой аппарата:

К сожалению, в этом разборе не видно процессора от Ambarella, о котором мы писали на днях — он, похоже, скрыт под одной из металлических пластин. Видео показывает, как шаг за шагом можно разобрать DJI Mavic Mini и, возможно, отремонтировать его своими силами. Стоит, правда, иметь в виду, что пластик, используемый в Mini, очень хрупок из-за усилий DJI по снижению веса.

Для разборки DJI Mavic Mini придётся также прибегнуть к пайке и использованию горячего воздуха. Не говоря уже о том, что квадрокоптер — высокотехнологичное устройство, так что перед попыткой самостоятельного ремонта желательно иметь некоторое представление о том, как заменять детали и компоненты в подобном оборудовании.

Видео: пошаговый процесс разборки и сборки DJI Mavic Mini

В остальном создаётся впечатление, что этот небольшой дрон вполне ремонтопригоден, так что если он будет разбит, не стоит сразу унывать — возможно, в сервисном центре его починят заметно дешевле, чем обойдётся покупка новой летающей камеры. Напомним: вес в 249 грамм — не случайность. Во многих странах (в том числе в РоSSии) регистрировать такие аппараты не нужно. DJI даже позаботилась о странах, где ограничения ещё более строгие — благодаря батарее пониженной ёмкости, Mavic Mini, например, можно легально не регистрировать в Японии, потому что масса в таком случае составляет лишь 199 грамм (впрочем, в таком случае придётся пожертвовать минимум половиной полётного времени).

Видео: пошаговый процесс разборки и сборки DJI Mavic Mini


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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