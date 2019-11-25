Echodyne и Вашингтонский университет помогли DARPA протестировать систему слежения за дронами

Echodyne и Вашингтонский университет помогли DARPA протестировать систему слежения за дронами

Стартап Echodyne из Киркланда (штат Вашингтон), в число инвесторов которого входит Билл Гейтс, и Вашингтонский университет оказали помощь Управлению перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) в тестировании созданной в рамках проекта Aerial Dragnet системы системы обнаружения и отслеживания над городами дронов, летящих на высоте менее 300 м.

Echodyne предоставил DARPA компактные радарные системы, а Лаборатория прикладной физики Вашингтонского университета (APL) приняла участие в тестировании системы, проходившем в течение недели октября в районе Сан-Диего.

Радиолокационные системы EchoGuard и EchoFlight компании Echodyne были установлены на двух привязных аэростатах, находившихся над городом на высоте до 400 футов (122 м), а также на крышах домов вокруг Сан-Диего и Нешнел Сити. По словам технического директора Echodyne Тома Дрисколла (Tom Driscoll), в эксперименте было задействовано более десятка радаров компании.

В ходе тестирования учёные отправляли в небо над городом различные типы беспилотников для выявления их системой обнаружения и отслеживания. Основная проблема системы Aerial Dragnet заключается в сложности отличить дроны от других объектов на заднем плане, в том числе, от птиц и наземных транспортных средств.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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