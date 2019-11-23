Роботы будущего смогут обучаться сами чему угодно

Подразделение Alphabet X, ранее известное как Google X, представило проект Everyday Robot. Его суть заключается в разработке «универсального самообучающегося робота». Идея состоит в том, что с помощью камер и сложных алгоритмов машинного обучения роботы будут учиться в процессе познания окружающего мира без необходимости программирования человеком каждого их шага.

Команда разработчиков уже тестирует роботов, которые способны сортировать мусор, напоминающих высоких одноруких Wall-E из одноименного мультфильма. Иронично.

Процесс сортировки чего-либо довольно прост для большинства людей, но научить этому робота очень сложно. Этим в компании занимаются почти 30 роботов, за работой которых приглядывают люди. Они сортируют мусор по лоткам: для компоста, для захоронения и для переработки. Не в те лотки у них попадает уже менее 5% мусора. Смешно, но согласно статистике люди кладут не в те лотки 20% мусора. Это происходит потому, что роботы в процессе учатся, в том числе захватывать мусор, форма которого всегда разная, выполняя работу все лучше и быстрее.

Например, как-то раз, один робот схватил воздух вместо чашки, лежащей перед ним, а затем попытался опустить «чашку» в лоток. После анализа случившегося такое не повторялось. Еще в компании рассказали об интересном наблюдении: порой самообучающиеся роботы начинают перемещаться по зданию зиг-загами из-за того, что при определенном освещении им кажется, что в полу перед ними дыра.

Со временем роботы будут способны учиться самостоятельно, что позволит применять их в любых сферах без необходимости писать уникальные программы, и не будут повторять допущенные один раз ошибки. Но пока они учатся сортировать мусор, что тоже важно.



