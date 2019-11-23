В подготовке космического корабля Boeing CST-100 Starliner к полётам сделан важный шаг

Компания Boeing наряду с SpaceX получила контракт NASA на доставку астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) и обратно на Землю. На этой неделе созданный ею космический корабль Boeing CST-100 Starliner, который когда-нибудь доставит астронавтов на орбиту Земли и за её пределы, преодолел ещё один рубеж на пути к первому полёту.

21 ноября космический корабль CST-100 Starliner был доставлен с принадлежащего Boeing объекта Commercial Crew and Cargo Processing Facility (C3PF), находящегося на территории космического центра им. Кеннеди, на стартовый комплекс SLC-41 базы ВВС США на мысе Канаверал во Флориде. Здесь он был установлен в цехе вертикальной сборки на ракете Atlas V производства альянса United Launch Alliance (ULA) компаний Lockheed Martin и Boeing для проведения тестового полёта к МКС в беспилотном режиме.

Запуск Atlas V намечен на 17 декабря. Тестовый полёт позволит собрать данные об эффективности взаимодействия систем ракеты Atlas V, космического корабля CST-100 Starliner и наземных систем управления полётом. Также будут получены данные о полёте на орбите, операциях стыковки и посадки корабля.

Собранные данные будут использованы как часть процесса сертификации NASA, необходимой для осуществления доставки астронавтов на МКС и обратно. Как только коммерческие корабли для доставки экипажа астронавтов будут готовы к использованию, США наконец смогут своими силами отправить астронавтов на орбиту, впервые с 2011 года.



