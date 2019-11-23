Обнаружены ярчайшие выбросы гамма-радиации во всей Вселенной

Обнаружены ярчайшие выбросы гамма-радиации во всей Вселенной

Что такое «световой взрыв» в космосе? Как правило, это гамма-всплески, короткие вспышки крайне интенсивного излучения. Телескопы засекли первый из них еще в июле 2018 года. Второй же, замеченный в январе, и вовсе поражает воображение: он содержал примерно в 100 миллиардов раз больше энергии, чем свет, который воспринимает человеческий глаз!

Гамма-всплески появляются без предупреждения и длятся всего несколько секунд. 14 января спутники NASA обнаружили два таких всплеска на расстоянии в 4 миллиарда световых лет — сложно даже представить себе такую дистанцию. Всего через 50 секунд после того, как их засекли спутники, телескопы на Земле уже были готовы улавливать потоки тысячи тысяч световых частиц. «Безусловно, это фотоны с самой высокой энергией из когда-либо обнаруженных во время такого всплеска», уверяет Элиза Бернардини, специалист по гамма-радиации.

Астрономы до сих пор гадают, какое явление может породить столь мощные вспышки. Одни видят это результатом столкновения нейтронных звезд или взрыва сверхновых, которые коллапсируют в черные дыры. «По сути, гамма-всплески — это результаты самых мощных взрывов во Вселенной, известных человеку. За несколько секунд они выделяют в несколько раз больше энергии, чем наше Солнце произведет за всю свою жизнь», поясняет коллега Бернардини, Дэвид Берг.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Наука и техника

←+Ctrl+→

Интересные новости
Представлен первый в мире тензорный процессор с производительностью 1 ПетаопсПредставлен первый в мире тензорный процессор с производительностью 1 Петаопс
Свет заменит электроны в компьютерах будущегоСвет заменит электроны в компьютерах будущего
У орангутана нашелся трехметровый родственникУ орангутана нашелся трехметровый родственник
КБ "Южное" разработало прыгающий лунный лендер
Роботы-охранники оказались трусливыми шпионамиРоботы-охранники оказались трусливыми шпионами
Блок рекламы


Похожие новости
Найдена одна из первых галактик ВселеннойНайдена одна из первых галактик Вселенной
Фото дня: крендель на просторах ВселеннойФото дня: крендель на просторах Вселенной
Сразу шесть галактик превратились в ярчайшие квазары: астрономы недоумеваютСразу шесть галактик превратились в ярчайшие квазары: астрономы недоумевают
Обнаружены три новые каменистые планеты в 12 световых годах от насОбнаружены три новые каменистые планеты в 12 световых годах от нас
На астероиде Рюгу обнаружены хорошо знакомые камниНа астероиде Рюгу обнаружены хорошо знакомые камни
Обнаружены 30 «бездомных» двойных звездОбнаружены 30 «бездомных» двойных звезд
В океане обнаружены 200 тысяч новых вирусовВ океане обнаружены 200 тысяч новых вирусов
Астрономы нашли недостающую треть ВселеннойАстрономы нашли недостающую треть Вселенной
В атмосфере Венеры обнаружены вихри планетарного масштабаВ атмосфере Венеры обнаружены вихри планетарного масштаба
До Большого взрыва время не существовало: удивительная модель ВселеннойДо Большого взрыва время не существовало: удивительная модель Вселенной
Последние новости
Подгружаем последние новости