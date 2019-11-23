Обнаружены ярчайшие выбросы гамма-радиации во всей Вселенной

Что такое «световой взрыв» в космосе? Как правило, это гамма-всплески, короткие вспышки крайне интенсивного излучения. Телескопы засекли первый из них еще в июле 2018 года. Второй же, замеченный в январе, и вовсе поражает воображение: он содержал примерно в 100 миллиардов раз больше энергии, чем свет, который воспринимает человеческий глаз!

Гамма-всплески появляются без предупреждения и длятся всего несколько секунд. 14 января спутники NASA обнаружили два таких всплеска на расстоянии в 4 миллиарда световых лет — сложно даже представить себе такую дистанцию. Всего через 50 секунд после того, как их засекли спутники, телескопы на Земле уже были готовы улавливать потоки тысячи тысяч световых частиц. «Безусловно, это фотоны с самой высокой энергией из когда-либо обнаруженных во время такого всплеска», уверяет Элиза Бернардини, специалист по гамма-радиации.

Астрономы до сих пор гадают, какое явление может породить столь мощные вспышки. Одни видят это результатом столкновения нейтронных звезд или взрыва сверхновых, которые коллапсируют в черные дыры. «По сути, гамма-всплески — это результаты самых мощных взрывов во Вселенной, известных человеку. За несколько секунд они выделяют в несколько раз больше энергии, чем наше Солнце произведет за всю свою жизнь», поясняет коллега Бернардини, Дэвид Берг.



