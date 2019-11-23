Корабль Маска для полетов на Луну и Марс взорвался во время испытаний

В результате инцидента пострадавших не было.

Прототип ракеты Starship Mk1 компании SpaceX взорвался на испытаниях в штате Техас, США .

Об этом сообщается на сайте NASAspaceflight, опубликовавшем видеозапись с места события.

Инцидент произошел во время испытания на максимальное заполнение топливных баков Starship Mk1 криогенной жидкостью. Верхняя переборка ракеты разорвалась и вылетела далеко за пределы полигона.

Как сообщили в компании SpaceX, "целью испытания было максимальное повышение давления в системах, поэтому такой результат не был полностью неожиданным".

По словам представителей SpaceX, инцидент не привел к травмам персонала.

Mk1 является прототипом тяжелой ракетной системы, которая в будущем, как надеется генеральный директор SpaceX Илон Маск, сможет отправлять до сотни астронавтов в направлении Луны или Марса. Вместе с мощным носителем эта система будет высотой в 118 метров и станет полностью многоразовой, что позволит сократить затраты на ее использование. Именно с помощью этой системы Маск планирует отправить в начале 2020-х годов первую группу людей в пилотируемый полет вокруг Луны.

Презентацию последней разработки провели в ночь на 29 сентября на стартовой площадке космодрома в американском штате Техас.

Ранее Илон Маск объявил о планах колонизации Марса. Предприниматель намерен перевезти на Красную планету миллион человек. Уже в 2025 году, согласно планам, представленным в 2016 году, первые люди смогут отправиться на Марс.

При этом эксперты американского космического агентства NASA полагают, что первая пилотируемая миссия на Марс может состояться только в 2030-х годах.