Корабль Маска для полетов на Луну и Марс взорвался во время испытаний

В результате инцидента пострадавших не было.

Прототип ракеты Starship Mk1 компании SpaceX взорвался на испытаниях в штате Техас, США.

Об этом сообщается на сайте NASAspaceflight, опубликовавшем видеозапись с места события.

Инцидент произошел во время испытания на максимальное заполнение топливных баков Starship Mk1 криогенной жидкостью. Верхняя переборка ракеты разорвалась и вылетела далеко за пределы полигона.

Как сообщили в компании SpaceX, "целью испытания было максимальное повышение давления в системах, поэтому такой результат не был полностью неожиданным".

По словам представителей SpaceX, инцидент не привел к травмам персонала.

Mk1 является прототипом тяжелой ракетной системы, которая в будущем, как надеется генеральный директор SpaceX Илон Маск, сможет отправлять до сотни астронавтов в направлении Луны или Марса. Вместе с мощным носителем эта система будет высотой в 118 метров и станет полностью многоразовой, что позволит сократить затраты на ее использование. Именно с помощью этой системы Маск планирует отправить в начале 2020-х годов первую группу людей в пилотируемый полет вокруг Луны.

Презентацию последней разработки провели в ночь на 29 сентября на стартовой площадке космодрома в американском штате Техас.

Ранее Илон Маск объявил о планах колонизации Марса. Предприниматель намерен перевезти на Красную планету миллион человек. Уже в 2025 году, согласно планам, представленным в 2016 году, первые люди смогут отправиться на Марс.

При этом эксперты американского космического агентства NASA полагают, что первая пилотируемая миссия на Марс может состояться только в 2030-х годах.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Наука и техника

←+Ctrl+→

Интересные новости
Представлен первый в мире тензорный процессор с производительностью 1 ПетаопсПредставлен первый в мире тензорный процессор с производительностью 1 Петаопс
Свет заменит электроны в компьютерах будущегоСвет заменит электроны в компьютерах будущего
У орангутана нашелся трехметровый родственникУ орангутана нашелся трехметровый родственник
КБ "Южное" разработало прыгающий лунный лендер
Роботы-охранники оказались трусливыми шпионамиРоботы-охранники оказались трусливыми шпионами
Блок рекламы


Похожие новости
Глава Siemens возмутился, что немцы вохищаются «марихуанщиками» из США, обещающими полёты на ЛунуГлава Siemens возмутился, что немцы вохищаются «марихуанщиками» из США, обещающими полёты на Луну
Boeing будет доставлять людей на Луну прямыми рейсамиBoeing будет доставлять людей на Луну прямыми рейсами
Сколько может стоить полет на ракете Маска в пределах земной атмосферы
Космический корабль Lucy готовится исследовать астероиды ЮпитераКосмический корабль Lucy готовится исследовать астероиды Юпитера
Глава NASA сообщил дату высадки на МарсГлава NASA сообщил дату высадки на Марс
На Марсе нашли озеро, подобное земномуНа Марсе нашли озеро, подобное земному
NASA показало новые скафандры для полетов на Луну и МарсNASA показало новые скафандры для полетов на Луну и Марс
Virgin Orbit планирует отправить спутники к Марсу в 2022 годуVirgin Orbit планирует отправить спутники к Марсу в 2022 году
Голос Марса: зонд NASA InSight записал звуки из глубин Красной планетыГолос Марса: зонд NASA InSight записал звуки из глубин Красной планеты
SpaceX представила корабль для полетов на Луну и МарсSpaceX представила корабль для полетов на Луну и Марс
Последние новости
Подгружаем последние новости