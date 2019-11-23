Видео дня: взрыв прототипа SpaceX Starship в ходе тестирования

Starship Mark 1, первый полномасштабный прототип космического корабля SpaceX Starship многоразового использования, взорвался в ходе тестирования, прошедшего на полигоне компании вблизи местечка Бока Чика (Техас).

LabPadre/YouTube

В этот раз компания проводила тестирование Starship Mark 1 на максимальное заполнение топливных баков ракеты криогенной жидкостью.

Инцидент произошел в среду днем и был запечатлён на видео. Во время испытания верхняя часть ракеты частично разрушилась, и из неё начали валить клубы дыма.

«Цель сегодняшнего теста состояла в том, чтобы максимально повысить давление в системах, поэтому результат не был полной неожиданностью», — заявил представитель SpaceX ресурсу The Verge, добавив, что к счастью всё обошлось без травм.

Взрыв повлёк за собой лишь частичные разрушения прототипа ракеты, которая не упала, сохранив устойчивость.

Генеральный директор Илон Маск ранее сообщил, что SpaceX создаст несколько версий Starship, включая прототипы Mark 2 и Mark 3. Он подтвердил в Твиттере, что SpaceX продолжит тестирование, но уже с Mark 3, отметив, что данные испытания были ценными, а конструкция нового прототипа в корне отличается от предыдущей модели.



