Оксфордский словарь назвал словом года climate emergency

Слово переводится как "чрезвычайная климатическая ситуация".

Оксфордский словарь назвал словом года climate emergency
Фото: mygazeta.com

По версии Оксфордского словаря, словом 2019 года избрали выражение climate emergency, которое переводится как «чрезвычайная климатическая ситуация». Об этом сообщается в твиттере словаря.

Согласно определению, это ситуация, которая требует срочных мер для сокращения или сдерживания изменений климата и предотвращения потенциально необратимого ущерба окружающей среде.

Специалисты отметили, что употребление выражения climate emergency в 2019 году резко возросло. К сентябрю частота его использования возросла в 100 раз.

В этом году среди претендентов были и другие словосочетания, связанные с климатическими и экологическими проблемами, например, climate denial (отрицание изменений климата), ecocide (экоцид) и т.д.

По правилам Оксфордского словаря, в него могут попасть только те слова, которые активно используются не менее 10 лет.

Напомним, в прошлом году Оксфордский словарь избрал словом года toxic (токсичный), что можно также перевести как "ядовитый" или "отравляющий".

Кембриджский словарь выбрал словом 2029 года upcycling (апсайклинг).Это вторичное использование разных материалов для изготовления новых вещей. Такой процесс помогает уменьшить количество отходов, что уменьшает пагубное влияние на экологию.



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