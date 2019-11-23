Описан новый вид доисторических акул

Описан новый вид доисторических акул

Новый вид получил название Cretodus houghtonorum — в честь владельцев земли, где были найдены останки древнего хищника, Кейта и Деборы Хоутонов. Окаменелости обнаружили на ранчо рядом с городом Типтон, штат Канзас. Указывается, что несмотря на то что обнаруженный скелет акулы неполный, он — лучший образец рода Cretodus, найденный в Северной Америке.

На основании анализа скелета ученые выявили, что в длину Cretodus houghtonorum могла достигать примерно 6,8 метра; причем, как говорят ученые, при рождении акула уже составляла в длину приблизительно 1,2 метра — и это указывает, что эмбриональный каннибализм у акул мог существовать уже в период позднего мела.

Среди окаменелостей Cretodus houghtonorum нашли зубы акулы рода Squalicorax и останки плавниковых шипов акулы акулы-гибодонта. Ученые предполагают, что данная Cretodus houghtonorum, вероятно, питалась менее крупными гибодонтами, а после смерти, возможно, была съедена Squalicorax.

Работа, посвященная новому исследованию, была опубликована в журнале Journal of Vertebrate Paleontology.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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