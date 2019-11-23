КБ "Южное" разработало прыгающий лунный лендер

После приземления на Луну аппарат способен на три прыжка до 20 км.

Конструкторское бюро "Южное" разработало лунный лендер - перелетающий посадочный аппарат, разработанный для исследований поверхности Луны и доставки туда полезного груза массой до 150 килограммов.

Особенностью разработки является то, что после приземления на поверхность Луны аппарат способен на три прыжка на расстояние до 20 км. При этом все научное оборудование переносится на аппарате, и в каждой точке приземления он может выполнять исследования.

"В перспективе это открывает новые возможности для научно-исследовательской деятельности, поиска полезных ископаемых на Луне", - говорится на сайте КБ.

Макет лендера в масштабе 1:5 был изготовлен для показа на Dubai Airshow 2019.

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