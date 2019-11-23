Как звучит солнечная буря: колебания магнитосферы перевели в звук

Как звучит солнечная буря: колебания магнитосферы перевели в звук

В космосе, как известно, никто не услышит ваш крик — хотя бы потому, что в вакууме звук попросту не распространяется. Но если мы преобразуем электромагнитные волны в звуковые, космос внезапно становится очень шумным местом. Наша Земля не исключение, во многом из-за магнитного поля, которое создает расплавленное ядро планеты.

Магнитное поле формирует магнитосферу, барьер, защищающий нас от солнечной радиации. Чем сильнее солнечный ветер, тем громче «поет» магнитосфера. В результате столкновения заряженных частиц с полем образуется возмущение, своего рода всплески волн. Ученые придумали, как перевести их в звук, чтобы отслеживать динамику взаимодействий между солнечным ветром и магнитосферой.

Этот звук, к примеру, был записан во время солнечной бури, когда интенсивность излучения многократно возрастает:

Запись стала возможна благодаря четырем космическим кораблям, которые вращаются на околоземной орбите. Этот проект известен как Cluster mission, и с его помощью астрономы получили запись солнечных бурь с форшока — области чуть выше естественного изгиба магнитного поля, где частицы солнечного ветра раньше всего сталкиваются с магнитосферой.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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