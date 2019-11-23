Аппарат для исследования ледяных лун испытают в Антарктиде

В будущем ученые надеются получить больше информации о ледяных спутниках планет во внешней части Солнечной системы, таких как Энцелад и Европа; предполагается, что многие из них имеют подледные океаны — в которых, может быть, содержится примитивная жизнь.

NASA

Одна из наиболее интересных областей для исследования — область соприкосновения ледяного покрова и находящегося ниже океана: предполагается, что в таких местах химия льда может помогать поддерживать живые организмы схожим образом с тем, как это происходит в полярных океанах на Земле.

NASA

В рамках проекта для разработки технологий для изучения ледяных лун NASA разрабатывает и аппарат Buoyant Rover for Under-Ice Exploration (BRUIE). Это робот, который, как указывается, как раз смог бы помочь в поиске жизни на спутниках планет во внешней части нашей системы — отмечается, что он мог в течение месяцев заниматься изучением подледной среды.

BRUIE внешне похож на катушку. В центральной части он оснащен электроникой, камерами и различными инструментами, а по бокам находятся колеса (с острыми выступами, которые позволяют ему цепляться за скользкую ледяную поверхность). Совсем скоро, в декабре, он будет протестирован — на австралийской исследовательской станции Casey: робот будет опущен на тросе через дыру во льду; после этого он начнет передвигаться и проводить исследования, измеряя различные показатели воды. В случае успешности первых тестов BRUIE позволят работать на большей глубине.



