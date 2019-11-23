Двуногого робота научили чеканить мяч

Двуногого робота научили чеканить мяч

Представлен специалистами из Калифорнийского университета в Беркли Cassie был в 2017 году. С тех пор его обучают различным навыкам — недавно стало известно, что робота научили чеканить мяч, стоя на двух ногах.

Как можно заметить, робот подбрасывает мяч с помощью площадки вверху корпуса; чтобы чеканить мяч, робот совершает движения корпусом вверх-вниз и слегка наклоняется в сторону, чтобы подстроиться под траекторию мяча.

На данный момент Cassie следит за положением площадки и мяча, используя внешнюю систему захвата движений; при этом используемый алгоритм предполагает, что робот неподвижен, однако в действительности он может немного перемещаться, а потому — из-за ошибки в расчетах — Cassie теряет мяч.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Наука и техника

←+Ctrl+→

Интересные новости
Представлен первый в мире тензорный процессор с производительностью 1 ПетаопсПредставлен первый в мире тензорный процессор с производительностью 1 Петаопс
Свет заменит электроны в компьютерах будущегоСвет заменит электроны в компьютерах будущего
У орангутана нашелся трехметровый родственникУ орангутана нашелся трехметровый родственник
КБ "Южное" разработало прыгающий лунный лендер
Роботы-охранники оказались трусливыми шпионамиРоботы-охранники оказались трусливыми шпионами
Блок рекламы


Похожие новости
Плотоядные бактерии научились работать парамиПлотоядные бактерии научились работать парами
Роботы научились ориентироваться на местностиРоботы научились ориентироваться на местности
Роботы научились строить космические кораблиРоботы научились строить космические корабли
Ученые разработали робота-садовникаУченые разработали робота-садовника
Робота Digit научили переносить коробкиРобота Digit научили переносить коробки
NASA показало прототип робота, состоящий из двух дроновNASA показало прототип робота, состоящий из двух дронов
Дроны научили крыть дома черепицейДроны научили крыть дома черепицей
Нейросеть научили дорисовывать фотографииНейросеть научили дорисовывать фотографии
Как ученые пытались раздавить робота-таракана: видеоКак ученые пытались раздавить робота-таракана: видео
Boston Dynamics готовится к запуску своего первого коммерческого роботаBoston Dynamics готовится к запуску своего первого коммерческого робота
Последние новости
Подгружаем последние новости