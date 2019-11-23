Двуногого робота научили чеканить мяч

Представлен специалистами из Калифорнийского университета в Беркли Cassie был в 2017 году. С тех пор его обучают различным навыкам — недавно стало известно, что робота научили чеканить мяч, стоя на двух ногах.

Как можно заметить, робот подбрасывает мяч с помощью площадки вверху корпуса; чтобы чеканить мяч, робот совершает движения корпусом вверх-вниз и слегка наклоняется в сторону, чтобы подстроиться под траекторию мяча.

На данный момент Cassie следит за положением площадки и мяча, используя внешнюю систему захвата движений; при этом используемый алгоритм предполагает, что робот неподвижен, однако в действительности он может немного перемещаться, а потому — из-за ошибки в расчетах — Cassie теряет мяч.



