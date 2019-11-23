NASA обнаружило обилие воды на луне Юпитера: гейзеры Европы

Не успели мы удивиться гейзерам на Энцеладе, как на тебе — воду нашли и на Европе. И это крайне интересное обстоятельство, поскольку крошечная космическая скала является одной из наиболее приоритетных целей в поисках внеземной жизни, которые ведет NASA.

«Хотя ученые еще не обнаружили на луне воду в жидком состоянии, мы нашли ее в форме пара», заявил ведущий исследователь и планетолог NASA Лукас Паганини. В течение многих лет ученые подозревали, что на поверхности Европы есть вода, и некоторые наблюдения подтверждали это подозрение. Так, более двух десятилетий назад космический корабль NASA «Галилео» обнаружил наличие электропроводящей жидкости на поверхности луны. Затем, анализ данных 2018 года указал на выбросы обильных струй жидкости. Данные, ранее собранные космическим телескопом «Хаббл», подтвердили существование шлейфов от этих гейзеров.

Согласно статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy, команда исследователей обнаружила, что Европа выделяет достаточно водяного пара, чтобы за считанные минуты заполнить бассейн олимпийских размеров. Этого оказалось достаточно, чтобы астрономы заметили данное обстоятельство с Земли.

Из 17 наблюдений, проведенных Обсерваторией В. М. Кека на Гавайях, которая использует спектрограф для определения химического состава атмосфер других планет путем сканирования инфракрасного света, ученые обнаружили водяной пар только в одном месте.

«Мы предполагаем, что выделение водяного пара в Европе происходит на более низких уровнях, чем считалось ранее, с редкими локализованными событиями и более высокой активностью», пишут Паганини и его команда в статье. А познакомиться с этим феноменом на совершенно ином уровне поможет миссия Europa Clipper, запуск которой запланирован на 2023 год. Космический корабль, оснащенный набором спектрометров и радаров, будет исследовать поверхность ледяной луны, анализируя состав ее покрова и отыскивая возможные следы живых существ.



