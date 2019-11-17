Представлен первый в мире тензорный процессор с производительностью 1 Петаопс

Представлен первый в мире тензорный процессор с производительностью 1 Петаопс

Разработчики и производители процессоров и другой сложной микроэлектроники понимают всю важность сферы искусственного интеллекта и машинного обучения и активно состязаются в том, кто наделит своё новое детище большими возможностями в этой сфере. Заявку на первенство подал стартап Groq, анонсировавший тензорный процессор с невиданным прежде уровнем производительности.

Их новый чип, Tensor Streaming Processor (TSP), стал первым в мире, способным достичь планки 1 Петаопс (PetaOPS, 1015 операций в секунду, обычно целочисленных). Один из основателей стартапа Джонатан Росс (Jonathan Ross) заявил, что разработанная Groq архитектура является быстрейшей на рынке, поскольку даже производители графических процессоров говорили о таких цифрах лишь в будущем времени. Новый процессор создавался с прицелом на максимизацию вычислительных возможностей, поэтому его архитектура имеет ряд любопытных особенностей.

Представлен первый в мире тензорный процессор с производительностью 1 Петаопс

Groq делает ставку на компилятор и этим экономит транзисторный бюджет

Главная из этих особенностей заключается в том, что Groq решила не расходовать драгоценный транзисторный лимит на кеши, планировщики заданий и т. п., поэтому за планирование и реализацию параллелизма отвечает компилятор. Этим TSP напоминает Intel IA64 (Itanium). Но единого устоявшегося рынка в этой сфере, в отличие от x86, нет, поэтому TSP имеет все шансы на успех, благо SDK у Groq имеется, ревизия A0 самого процессора находится в производстве, а образцы уже разосланы партнёрам и заказчикам. Разработчики заявляют, что их архитектура обеспечивает полностью детерминированную работу TSP, что немаловажно для задач реального времени, таких как машинное зрение в системах автопилотов.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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