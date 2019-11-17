Свет заменит электроны в компьютерах будущего

Микроскопические оптические транзисторы, передающие данные при помощи света, сделают компьютеры и другие гаджеты более эффективными благодаря тому, что световые волны могут передавать информацию быстрее. Частицы света, называемые фотонами, проникают сквозь материалы, не взаимодействуя с окружающей средой, как это делают электроны.

До сих пор светопередача не предлагалась для ускорения компьютеров потому, что оптические транзисторы, передающие световые сигналы, работали слишком медленно и расходовали много электроэнергии.

Теперь разработаны новые оптические транзисторы, способные передавать сигналы менее чем за миллионную долю секунды, расходуя при этом примерно один вольт, что сравнимо с напряжениями в прочей электронике. Компьютеры, оснащенные новой разработкой, использующей для передачи информации свет, а не электричество, позволят, например, автономным автомобилям молниеносно сканировать окружающее пространство или, скажем, считывать информацию с квантовых компьютеров.

Каждый оптический транзистор содержит ультратонкий золотой диск, подвешенный над кремниевой пластиной. При подаче небольшого напряжения диск выгибается в одну или другую сторону как чаша или зонт. Ориентация золотого диска определяет, куда будет перенаправлен свет.



