Плотоядные бактерии научились работать парами

Новое исследование принесло неутешительные новости для всего человечества. Оказалось, что существует целый конгломерат бактерий, которые с огромным энтузиазмом пожирают живую плоть — разумеется, на здоровье человека это сказывается плачевно.

Так называемые «полимикробные» заболевания, вызванные взаимодействующими паразитами, бактериями, вирусами или грибами, были в поле зрения патологов в течение многих лет. Некротизирующий фасциит — одно из них, но до недавнего времени он считался результатом работы лишь одного вида бактерий.

Оказалось, что это не так. Несколько лет назад в клинику поступил пациент с инфекцией, состоящий из двух штаммов — они действовали как один. Чтобы выяснить детали этого симбиоза, исследователи заразили лабораторных мышей мутировавшими штаммами бактерии Aeromonas hydrophila и обнаружили, что они в самом деле работают в тандеме.

«Один из штаммов вырабатывает токсин, который разрушает мышечную ткань и позволяет другому штамму мигрировать в кровеносную систему и инфицировать органы», поясняет бактериолог Рита Колвелл из Института компьютерных исследований Университета Мэриленда.

Любая из множества бактерий может быть ответственна за эту ужасную болезнь. Streptococcus pyogenes является наиболее распространенным штаммом, но виды Staphylococcus, Klebsiella и Aeromonas тоже часто принимают участие в процессе.

Ключ к такому взаимодействию скорее всего кроется в наборе генов, которым обладает каждый штамм. Например, исследователи обнаружили у одного из штаммов уникальный тип системы секреции, которая помогает ему с большей вероятностью пережить атаку иммунитета и тем самым получить преимущество перед другими бактериями. У второго штамма такой системы не было, но вместо этого он был вооружен особым токсином, который отключал у клеток возможность считывать информацию о генах. Вместо они прекрасно дополняли друг друга.

Плохая новость в том, что подобная эффективность бактериального заражения позволяет штаммам крайне быстро внедряться в наш организм. Хорошая — в том, что, зная об этом, медики теперь могут сосредоточиться на разработке препаратов, специально нацеленных на устранение подобного рода связок.



