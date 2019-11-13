Отпечатки пальцев расскажут об употреблении наркотиков

Специалисты Университета Суррея в Великобритании предложили использовать методику жидкостной хроматографии совместно с тандемной масс-спектрометрией, чтобы обнаруживать на руках людей следы наркотиков. По итогам исследования способ подтвердил свою эффективность, о чём авторы разработки рассказали в публикации журнала Journal of Analytical Toxicology.

Учёные проанализировали несколько десятков отпечатков пальцев людей из трёх контрольных групп — в первую вошли те, кто употреблял наркотики, во вторую включили людей, которым просто дали потрогать пакет с героином, а в третьей были те, кто никогда не употребял запрещённые вещества и не контактировал с ними, а также с наркоманами.

Выяснилось, что системе достаточно одного отпечатка пальца, чтобы выявить людей, которые имели контакт с наркотиками. При этом анализ точно отделяет тех, кто касался непосредственно наркотика, от тех, кто либо случайно его трогал, либо пожимал руку наркоману. В настоящее время методика позволяет определять не только следы героина, но и морфина, носкапина и ацетилкодеин даже в случаях, когда человек после контакта с этими веществами тщательно мыл руки с мылом.



