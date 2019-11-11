Потрясающие снимки атомов, сделанные 4D-микроскопом: взгляд изнутри

Потрясающие снимки атомов, сделанные 4D-микроскопом: взгляд изнутри

Электронные микроскопы хороши для получения изображений с высоким разрешением атомной структуры материала — при условии, что материал твердый. К сожалению, электронное излучение может разрушать более мягкие вещества, так что ученым приходится использовать излучение рентгеновское. Увы, рентгеновские микроскопы не могут достичь атомарного разрешения, так что с их помощью нельзя сфотографировать атомы.

Однако ученые из Национальной лаборатории Министерства энергетики им. Лоуренса Беркли опубликовали в журналах Nature Communications и Nature Materials пару исследований, показывающих, как метод под названием 4D-STEM позволяет им использовать электронную микроскопию для изображения мягких материалов, не разрушая их.

И фотографии, полученные в результате их исследований, просто великолепны:

Потрясающие снимки атомов, сделанные 4D-микроскопом: взгляд изнутри

Colin Ophus/Berkeley Lab Изменения структуры организации атомов в решетке

Согласно недавно опубликованному пресс-релизу, исследование Nature Communications было сфокусировано на использовании 4D-STEM для изображения объемного металлического стекла, которое имеет непредсказуемую молекулярную структуру. Это позволило исследователям выявить слабые точки материала в атомном масштабе. В конечном итоге даже такие крошечные несовершенства могут привести к его разрушению под воздействием напряжения.

Между тем, для изучения природных материалов исследователи тоже использовали технику 4D-STEM, визуализируя молекулярные структуры в полупроводнике до и после испытаний. Согласно пресс-релизу, это исследование может повлиять на всю современную энергетику, задействующую солнечную энергию.

«В этих исследованиях мы показали, что при сочетании 4D-STEM с нашими высокоскоростными детекторами, алгоритмами и мощными электронными микроскопами эта методика может помочь ученым составить карту атомных или молекулярных областей в любом материале — даже чувствительном к излучению. Такие подробности было невозможно увидеть с помощью предыдущих методов «, поясняет ведущий исследователь Эндрю Майнор в пресс-релизе.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Наука и техника

←+Ctrl+→

Интересные новости
Тысячи ученых заявили о том, что нас ждет климатическая катастрофаТысячи ученых заявили о том, что нас ждет климатическая катастрофа
«Хаббл» получил удивительный снимок далекой галактики«Хаббл» получил удивительный снимок далекой галактики
Boeing будет доставлять людей на Луну прямыми рейсамиBoeing будет доставлять людей на Луну прямыми рейсами
Опубликован анализ данных с зонда Voyager 2, полученных после выхода в межзвёздное пространствоОпубликован анализ данных с зонда Voyager 2, полученных после выхода в межзвёздное пространство
Нейросеть сама догадалась, что Земля крутится вокруг СолнцаНейросеть сама догадалась, что Земля крутится вокруг Солнца
Блок рекламы


Похожие новости
Создано первое стабильное кольцо атомов углерода в миреСоздано первое стабильное кольцо атомов углерода в мире
Следы от древних рек на Марсе: новые спутниковые снимкиСледы от древних рек на Марсе: новые спутниковые снимки
«Хаббл» получил новые снимки Урана и Нептуна«Хаббл» получил новые снимки Урана и Нептуна
Ученые изменили взгляд на слияние чудовищных черных дырУченые изменили взгляд на слияние чудовищных черных дыр
Уникальные снимки северного сияния на Сатурне: «Хаббл» и Cassini работают в пареУникальные снимки северного сияния на Сатурне: «Хаббл» и Cassini работают в паре
Зонд Dawn получил детальные снимки кратера Оккатор на ЦеререЗонд Dawn получил детальные снимки кратера Оккатор на Церере
Гигантский астероид "Веста" приблизился к Земле на расстояние взглядаГигантский астероид "Веста" приблизился к Земле на расстояние взгляда
NASA опубликовало снимки зимнего Марса (ФОТО)NASA опубликовало снимки зимнего Марса (ФОТО)
Диатомовые водоросли повышают эффективность органических солнечных элементовДиатомовые водоросли повышают эффективность органических солнечных элементов
Космический аппарат Cassini сделал высококачественные снимки колец Сатурна (ФОТО)Космический аппарат Cassini сделал высококачественные снимки колец Сатурна (ФОТО)
Последние новости
Подгружаем последние новости