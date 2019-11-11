Глава Siemens возмутился, что немцы вохищаются «марихуанщиками» из США, обещающими полёты на Луну

Исполнительный директор Siemens Джо Кезер (Joe Kaeser) на днях упрекнул немцев, которые не способны распознать истинных визионеров и вместо этого восхищаются «курильщиками марихуаны», говорящими о космических путешествиях. Сделано это было всего через несколько дней после того, как его заместитель похвалил учредителя Tesla и SpaceX Илона Маска (Elon Musk).

«Забавные мнения бытуют в нашей стране: когда немецкий исполнительный директор активно ориентирует свою компанию на будущее, его считают высокомерным и мечтательным. Когда же какой-нибудь курильщик марихуаны из США говорит о путешествии на Луну в стиле маленького Питера [популярная в Германии детская книжка о космических приключениях], его восхваляют как визионера», — написал господин Кезер в твиттере .

Глава Siemens Джо Кезер накануне визита канцлера Германии Ангелы Меркель на завод в Германии (REUTERS/Hannibal Hanschke)

Siemens отказался комментировать твит, который появился спустя несколько дней после того, как заместитель генерального директора Siemens немец Роланд Буш (Roland Busch), назвал Илона Маска визионером. Заявление господина Кезера вызвало оживлённую дискуссию в социальных сетях, а исполнительный директор Siemens позднее попытался пояснить свой комментарий.

В беседе с журналистом деловой газеты в Твиттере господин Кейсер сказал, что не стоит делать диких предположений и попыток привязать его слова к замечанию господина Буша об Илоне Маске. «Это вовсе не о господине Буше и/или господине Маске», — сказал глава Siemens, добавив, что его целью было привлечь внимание к духу предпринимательства в Германии и снижению значимости немецких компаний.

Илон Маск спровоцировал настоящий шторм в Твиттере в прошлом году, закурив марихуану в прямом эфире в передаче комика Джо Рогана (Joe Rogan). В сентябре Siemens назначила Роланда Буша заместителем исполнительного директора — это сделало его претендентом на пост будущего после Кезера главы немецкого машиностроительного гиганта.

31 октября господин Буш написал в Твиттере: «Здорово встретить Илона Маска, настоящего визионера нашего времени. Говорили о будущем мобильного транспорта, быстром развёртывании станций зарядки автомобилей, обеспечивающем электрическую мобильность, передовое производство и ракетостроение. Мы гордимся, что технологии Siemens поддерживают самые захватывающие мечты Илона».

На ежегодной пресс-конференции компании на этой неделе Буш сказал, что Tesla и SpaceX являются крупными клиентами подразделения цифровой индустрии Siemens.



