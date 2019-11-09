Boeing будет доставлять людей на Луну прямыми рейсами

Boeing будет доставлять людей на Луну прямыми рейсами

Boeing откликнулся на объявленный НАСА тендер по созданию обитаемого посадочного лунного модуля и представил собственную концепцию HLS (Boeing Human Lander System). Она отличается меньшим количеством этапов, чем у других проектов: 5 против 11-ти.

«Мы разработали концепцию «Наименьшее количество шагов к Луне», которая сокращает количество сложных этапов и обеспечивает самый безопасный и прямой путь к поверхности Луны», — сказал старший вице-президент по космическим программам Boeing и глава Boeing Defense, Space & Security Джим Чилтон. Например, компания предлагает обойтись без дополнительной ступени, необходимой для схода с лунной орбиты и посадки, новый корабль должен будет делать это самостоятельно.

В основе HLS лежит Boeing CST-100 Starliner — проект, который может стать первым пилотируемым многоразовым космическим кораблем американского производства. Starliner был успешно испытан в этот понедельник, 4 ноября 2019 года: проверялась система аварийного спасения корабля (САС). Ускоритель смог разогнать капсулу до 650 миль в час (1045 км/ч) всего за 5 секунд.

Основной козырь Boeing — меньшее количество этапов на пути к Луне. К этому же стремятся все конкуренты, включая компанию SpaceX.

Для справки
Недавно Илон Маск заявил о том, что ориентировочная стоимость вывода 100 тонн груза на низкую околоземную орбиту строящимся кораблем Starhip составит от 2 млн долларов. Это очень дешево и может сыграть значительную роль при выборе средств доставки грузов и астронавтов на спутник Земли. Однако стоит учитывать, что для достижения Луны и Марса, потребуется гораздо больше топлива, а полезная нагрузка значительно сократится. Многое зависит и от типа горючего, что влияет на эффективность работы двигателей и на стоимость полета. Поэтому приводимые компаниями характеристики «от» недостаточны для определения, какой из проектов более эффективен для достижения Луны и возврата на Землю. Решение НАСА относительно выбора проекта для полета на Луну мы узнаем в следующем году. Все проекты Агентству уже предоставлены и специалисты приступили к оценке эффективности каждого из них. Полет к Луне намечен на 2024 год.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Фото дня: на просторах Большого Магелланова ОблакаФото дня: на просторах Большого Магелланова Облака
Опубликован анализ данных с зонда Voyager 2, полученных после выхода в межзвёздное пространствоОпубликован анализ данных с зонда Voyager 2, полученных после выхода в межзвёздное пространство
Тысячи ученых заявили о том, что нас ждет климатическая катастрофаТысячи ученых заявили о том, что нас ждет климатическая катастрофа
«Хаббл» получил удивительный снимок далекой галактики«Хаббл» получил удивительный снимок далекой галактики
В космосе найдены остатки двух «мертвых» сверхновыхВ космосе найдены остатки двух «мертвых» сверхновых
Блок рекламы


Похожие новости
Испытание ключевой системы космического корабля Boeing Starliner прошло успешноИспытание ключевой системы космического корабля Boeing Starliner прошло успешно
SSPIDR будет передавать энергию из космосаSSPIDR будет передавать энергию из космоса
Видео: DJI рекламирует свою инициативу по использованию дронов во благо людейВидео: DJI рекламирует свою инициативу по использованию дронов во благо людей
NASA показало новые скафандры для полетов на Луну и МарсNASA показало новые скафандры для полетов на Луну и Марс
ГМО-растения оказались полезными для людейГМО-растения оказались полезными для людей
Билет на полёт на суборбитальном корабле New Shepard поначалу будет стоить сотни тысяч долларовБилет на полёт на суборбитальном корабле New Shepard поначалу будет стоить сотни тысяч долларов
SpaceX представила корабль для полетов на Луну и МарсSpaceX представила корабль для полетов на Луну и Марс
В Северном море будет построена крупнейшая в мире ветроэлектростанцияВ Северном море будет построена крупнейшая в мире ветроэлектростанция
В Украине до 2023 года английский станет обязательным для поступления в вузы. Часть лекций тоже будет на нем
Технология Пентагона позволит распознавать людей на расстоянии по сердцебиению с помощью лазераТехнология Пентагона позволит распознавать людей на расстоянии по сердцебиению с помощью лазера
Последние новости
Подгружаем последние новости