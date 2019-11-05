Опубликован анализ данных с зонда Voyager 2, полученных после выхода в межзвёздное пространство

Космический зонд Voyager 2 Национального управления США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) в прошлом году вышел в межзвёздное пространство, повторив достижение космического аппарата Voyager 1.

JPL/NASA.

В научном журнале Nature Astronomy на этой неделе была опубликована серия статей, посвящённых анализу сообщений с зонда Voyager 2 с момента его выхода в межзвёздное пространство на расстоянии 18 млрд километров от Земли в ноябре 2018 года.

В них описывается путешествие Voyager 2, включая его переход через гелиопаузу (часть Солнечной системы, подверженную воздействию частиц и ионов из глубокого космоса) и гелиошис (область гелиосферы за пределами ударной волны) к тому, что находится за пределами Вселенной.

Космический аппарат сможет и в дальнейшем отправлять на Землю данные о своём путешествии. Оба зонда — Voyager 1 и Voyager 2 — продолжают проводить измерения в межзвездном пространстве в ходе полёта, но, как ожидается, энергии на их функционирование хватит лишь на ближайшие пять лет или около этого. Никаких дальнейших миссий в межзвёздное пространство в настоящее время NASA не планирует.



