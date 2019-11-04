В космосе найдены остатки двух «мертвых» сверхновых

В космосе найдены остатки двух «мертвых» сверхновых

Изучая близлежащую галактику, известную как Малое Магелланово Облако (SMC), ученые из Манчестерского университета обнаружили кое-что интересное: остатки двух сверхновых, огромное облако газа и пыли, оставшееся после взрыва звезды. Если открытие подтвердится, значит астрономы столкнулись с совершенно новым типом сверхновых.

По космическим меркам галактика SMC довольно близка к нашей планете. Она от Млечного Пути всего на 200 000 световых лет, а потому в ясные ночи ее можно даже разглядеть невооруженным глазом в южном полушарии Земли. Помимо сверхновых, команда также обнаружила радиосигналы 20 планетарных туманностей, которые ранее наблюдали только оптически.

Чтобы обнаружить остатки сверхновых, команда использовала новый радиотелескоп Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP), разработанный CSIRO, федеральным научным агентством Австралии. Он состоит из 36 антенн, а приемники с фазированной решеткой позволяют ему «смотреть» в нескольких направлениях одновременно, «подобно сложному фасеточному глазу насекомого», как гласит веб-сайт. Авторы проекта уверяют, что могут объединить эти данные с результатами наблюдения на оптических, рентгеновских, гамма-и инфракрасных телескопах, что в конечном итоге позволит исследовать близлежащую галактику «с беспрецедентной точностью».


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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