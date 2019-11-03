Фото дня: на просторах Большого Магелланова Облака

Фото дня: на просторах Большого Магелланова Облака

Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) представило серию великолепных снимков, на которых запечатлены объекты Большого Магелланова Облака.

Напомним, что Большое Магелланово Облако — это карликовая галактика, являющаяся спутником нашего Млечного Пути. Она находится на удалении приблизительно 163 тыс. световых лет от нас. Эта галактика содержит около 30 млрд звёзд. Для сравнения: Млечный Путь насчитывает до 400 млрд светил.

Фото дня: на просторах Большого Магелланова Облака

Опубликованные изображения представляют собой композитные снимки. На них объединены данные от космической рентгеновской обсерватории «Чандра» (Chandra X-ray Observatory) и от орбитального телескопа «Хаббл» (NASA/ESA Hubble Space Telescope). Во втором случае съёмка велась в видимом диапазоне.

Фото дня: на просторах Большого Магелланова Облака

На первой иллюстрации показан остаток сверхновой N103B. Это газопылевое образование, состоящее из выброшенного взрывом звёздного материала и межзвёздного вещества, поглотившего ударную волну.

Фото дня: на просторах Большого Магелланова Облака

На втором изображении запечатлено образование LHA 120-N 44 — область звёздообразования со сверхпузырём.

Фото дня: на просторах Большого Магелланова Облака

Последующие четыре снимка демонстрируют различные остатки сверхновых. Это объекты LMC N63A, DEM L71, DEM L238 и N132D.

Фото дня: на просторах Большого Магелланова Облака


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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